AZIONE ED ITALIA VIVA: GRUPPO UNICO IN CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA ?

Ci sarà, adesso, dopo le assemblee nazionali di Azione ed Italia Viva, la nascita del Gruppo unico all’interno del Consiglio Regionale della Campania ? I dubbi del consigliere regionale di Azione Sommese – che ricopre anche l’incarico di Coordinatore Regionale – saranno stati superati dopo le decisioni assunte, nelle ultime settimane, da parte degli organi dei rispettivi partiti ? A chiedere la creazione di un gruppo unico, già nel corso della campagna elettorale per le Politiche di settembre, era stato il Capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale Tommaso Pellegrino. Una dichiarazione che non aveva trovato l’accordo da parte di Sommese, che rivendicava l’autonomia di Azione anche nelle scelte politiche nei confronti della maggioranza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ora, pero’, pare davvero complicato non dare vita al gruppo unico nel quale, non è da escludere, possa trovare posto anche qualche altro consigliere regionale.

