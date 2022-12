SAN MARZANO SUL SARNO. PER ATTI VANDALICI ARRIVANO 10.000 EURO DA MINISTERO DELL’INTERNO

Atti vandalici sul territorio comunale, dal ministero dell’Interno arrivano 10mila euro al Comune di San Marzano sul Sarno. Il Viminale, nei giorni scorsi, ha inviato la somma all’amministrazione comunale marzanese come ristoro per i danni registrati al patrimonio dell’Ente negli ultimi mesi.

Un segnale gradito dalla squadra di governo guidata dalla sindaca Carmela Zuottolo. “Lo Stato c’è e lo ha dimostrato concretamente – ha spiegato -. Siamo felici di questo segnale di vicinanza arrivato dopo mesi estremamente difficili per la mia amministrazione comunale che, lo ribadisco, non molla di un centimetro contro il malaffare e l’illegalità. Investiremo questi soldi per la cura del nostro territorio e punteremo ancora di più sulla videosorveglianza nelle aree nevralgiche della città”.