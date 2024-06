BELLIZZI. NICOLA PELLEGRINO: “UN VIAGGIO BELLISSIMO. ADESSO, IL FUTURO APPARTIENE AI GIOVANI”

Anche se l’esito delle elezioni non è stato quello sperato, Nicola Pellegrino rimane profondamente riconoscente per l’incoraggiamento e l’impegno dimostrato dai suoi sostenitori.

“È stato un viaggio bellissimo, seppur faticoso! In pochi mesi, contro tutto e tutti, siamo riusciti a costruire un’alternativa seria e credibile per la nostra comunità. L’affetto, l’entusiasmo e la stima dei nostri sostenitori sono stati incredibili. Anche se non siamo riusciti a vincere questa battaglia, di certo non ci fermeremo!”

Pellegrino ha poi ribadito l’importanza di una opposizione costruttiva e determinata: “Ci aspetta una opposizione seria e forte, con la quale mostreremo alla città che le bugie hanno le gambe corte. Faremo in modo che i vincitori mantengano le promesse fatte. In bocca al lupo ai vincitori.”

Guardando al futuro, Nicola Pellegrino ha espresso un messaggio di speranza e collaborazione: “Il futuro è dei giovani e lo costruiremo insieme, passo dopo passo! Continueremo a lavorare con dedizione e passione per il bene di Bellizzi.”