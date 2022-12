CASTEL SAN GIORGIO. FDI CONTRO L’ASSESSORE SALVATI: “DIFENDE L’AMBIENTE E VOTA A FAVORE DEL CEMENTO”

“L’assessore Antonia Salvati, con un lungo post su Facebook, celebra la giornata mondiale del suolo, lamentando della cementificazione e auspicando di sensibilizzare i giovani sul tema della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Fin qui tutto bene se non fosse che nell’ultimo consiglio comunale, senza proferire una parola per 8 ore, ha votato a favore del consumo del suolo e della sua cementificazione, consentendo ad un PRIVATO (UNO), di poter edificare a meno di 10 metri dal ciglio della sede stradale, bypassando di fatto il comma 9 delle norme di attuazione”

Lo scrivono i responsabili del Gruppo Consiliare di Fdi di Castel San Giorgio.

Tutto questo avveniva mentre due suoi colleghi della maggioranza si allontanavano non partecipando alla votazione. Si vota per la cementificazione e in pubblico si sostiene il contrario ecco spiegato anche il motivo del vietare la diretta streaming, in modo che i cittadini non devono sapere perché ritenuti dagli stessi dei fessi.