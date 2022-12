BCC MONTE PRUNO SOSTIENE LE COMUNITA’ ENERGETICHE: INCONTRO IL 13 DICEMBRE

Prosegue il forte impegno della Banca Monte Pruno nelle azioni a supporto dell’energia green e delle politiche finalizzate alle rinnovabili e alla transizione ecologica.

Martedì 13 dicembre p.v., dalle ore 9:30, è in programma, presso la Sala Cultura della Sede Amministrativa dell’istituto di credito cooperativo a Sant’Arsenio, un incontro su un tema di grande attualità che merita approfondimenti e riflessioni per le opportunità che può determinare sui territori di riferimento.

“Comunità Energetiche Rinnovabili: un’opportunità per il territorio” è il titolo dell’evento che vuole sensibilizzare la comunità sull’argomento attraverso un’analisi del quadro istituzionale, giuridico e tecnologico di questo nuovo strumento capace di determinare benefici economici, ambientali e sociali.

L’evento è organizzato dalla Banca Monte Pruno, in collaborazione con Helios Energia e Gruppo Azimut e vede il patrocinio di Anci Campania e Legambiente.

Il programma prevede i saluti di benvenuto a cura di Michele Albanese, Direttore Generale della BCC Monte Pruno, e la prima parte dei lavori con Ovidio Marzaioli, Vice Segretario Generale del Movimento Consumatori sul tema “Normativa vigente e regolazione ARERA: lo stato dell’arte delle Comunità Energetiche in Italia”,

Giuseppe Giordano, Resp. Divisione efficientamento Helios S.p.A. sul tema

“La gestione e il funzionamento delle Comunità energetiche Rinnovabili”,

Andrea Chianese, Head of Business Development at Azimut Libera Impresa SGR – ESG Infrastructure Funds Italia su “Il ruolo delle risorse finanziarie nella realizzazione delle CER” e Giovanni Ferro, C.E.O. Helios S.p.A. “Le comunità energetiche ed il mercato elettrico”.

La seconda parte, invece, vedrà la partecipazione di Carlo Marino, Presidente Anci Campania, Michele Buonomo, Membro della Segreteria Nazionale Legambiente, e Antonio Lombardi, Presidente Nazionale Federcepicostruzioni.

Le conclusioni saranno affidate a Michele Albanese, Direttore Generale della BCC Monte Pruno, mentre i lavori saranno coordinati da Antonio Mastrandrea, Responsabile Segreteria Direzione della BCC Monte Pruno.

“Con spirito di approfondimento e condivisione – ha affermato il Direttore Generale Michele Albanese – vogliamo mettere le basi per un discorso che merita grande attenzione ed interesse. Il nostro impegno sui temi del green è intenso e cerchiamo, anche questa volta con il focus sulle comunità energetiche rinnovabili, di puntare in alto verso progetti che mirano ad abbattere il costo dell’energia, andando a ridurre sensibilmente la dipendenza da altre fonti. Ci sono grandi opportunità per le comunità ed il nostro istituto non può che essere promotore di questi principi e di queste idee, anche grazie ai partner con i quali terremo questo incontro. Le risorse del PNRR per la transizione energetica e, quindi, gli incentivi destinati all’autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche sono una realtà troppo importante cui attingere, tanto da mettere, in concreto, le basi per un discorso serio e di prospettiva, da cogliere con immediatezza, per i nostri territori in un’ottica di energie green e di riduzione dell’impatto ambientale. L’auspicio è che tanti operatori del territorio possano partecipare e condividere con noi questo percorso”.