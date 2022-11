AZIONE ED ITALIA VIVA: PRIMO STRAPPO ALLE PROVINCIALI DEL 20 NOVEMBRE

Azione ed Italia Viva, almeno in Provincia di Salerno, si preparano al primo strappo dopo l’accordo elettorale per le Politiche dello scorso 25 Settembre: alle prossime elezioni Provinciali del 20 Novembre, i partiti di Carlo Calenda e di Matteo Renzi andranno in ordine sparso. Il primo, con ogni probabilità, lascerà assoluta libertà di scelta ai propri sindaci e consiglieri comunali, mentre il movimento di Matteo Renzi ha già deciso di sostenere la candidatura di Franco Alfieri, uomo del Partito Democratico e voluto da Vincenzo De Luca. Ed in Regione Campania ? Difficile, a questo punto, che si possa andare verso un gruppo unico, anche perchè Italia Viva, che ha anche un assessore all’interno della Giunta del Presidente De Luca, non ha alcuna intenzione di assumere una posizione critica con il Governatore. Ed allora l’esperimento dell’intesa tra Italia Viva ed Azione, almeno in Campania, sembra difficile da poter continuare.

