CONSIGLIO PROVINCIALE. ENTRA CARMINE AMATO (FDI) CON LE DIMISSIONI DI SONIA ALFANO

Carmine Amato, Consigliere Comunale di Nocera Superiore del Gruppo di Fratelli d’Italia, si appresta ad entrare in Consiglio Provinciale: Sonia Alfano, infatti, Consigliere Provinciale in carica e candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno, ha annunciato nella serata di ieri, proprio nel centro dell’agro, la sua volontà di dimettersi, a prescindere dall’eventuale vittoria alle Provinciali del 20 Novembre. L’annuncio di Sonia Alfano è arrivato nel corso di un incontro elettorale che si è tenuto proprio a Nocera Superiore al quale hanno preso parte il senatore Antonio Iannone, i consiglieri comunali di Nocera Superiore Fabbricatore e Albano, il consigliere comunale di Salerno Michele Sarno, gli esponenti di Fdi di San Mango, Castel San Giorgio, Siano e Nocera Inferiore. Un evento elettorale per lanciare, in tutto il territorio dell’Agro, la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno del Sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano che, a prescindere dal risultato elettorale, lascerà spazio, a Palazzo Sant’Agostino, al Consigliere Comunale di Nocera Superiore Carmine Amato.

Share on: WhatsApp