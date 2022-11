NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IN CAMPO PER SOSTENERE LA CANDIDATURA DI SONIA ALFANO”

“Sonia Alfano è una Sindaca. La sua esperienza politica affonda le radici nel territorio, tra la gente, a contatto con i bisogni veri dei cittadini. La conosco personalmente e ho avuto modo di apprezzarne negli anni le doti umane prima che politiche. Dunque è un onore per me esserle accanto nella battaglia per riconquistare Palazzo Sant’Agostino e riportare in Provincia il buon governo del centrodestra, come ai tempi della Presidenza di Edmondo Cirielli.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri.

Sonia sarà infatti la candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra. Un centrodestra unito e determinato attorno ad una candidatura autorevole, forte e credibile.

Con tutte le mie forze sosterrò questa candidatura, invitando sindaci e amministratori locali a fare altrettanto. Una scelta chiara per voltare pagina anche in provincia di Salerno.