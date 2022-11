DE LUCA JR PRESENTA ALFIERI PER LE PROVINCIALI: C’E’ ITALIA VIVA, MANCANO I MODERATI

E’ stato, direttamente, Piero De Luca a presentare ufficialmente la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno dell’attuale sindaco di Capaccio Franco Alfieri. Un incontro con la stampa e con i rappresentanti della coalizione che sosterrà la corsa di Alfieri per le elezioni provinciali del prossimo 20 Novembre: accanto a De Luca ed Alfieri c’è anche Italia Viva – che ha già rotto il patto elettorale del 25 Settembre con Azione – ma non ci sono i Moderati che, in Provincia di Salerno, hanno ben due consiglieri provinciali (Palladino e Clemente), che fanno riferimento al Consigliere Regionale Corrado Matera. In sala, nella sede provinciale del Partito Democratico, mancavano anche altri consiglieri provinciali: dal Vice Presidente Guzzo a Francesco Morra, oltre ai rappresentanti della lista Uniti per la Provincia. Intanto, nella giornata di domani, Azione terrà un incontro a Cava de’ Tirreni per stabilire una linea da tenere in occasione delle Provinciali del prossimo 20 Novembre.

Share on: WhatsApp