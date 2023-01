AZIONE IN PIAZZA PER IL TESSERAMENTO: OBIETTIVO RAGGIUNGERE QUOTA 3.000

Azione, tra oggi e domani, sarà nelle piazze di Pontecagnano Faiano, Battipaglia e, soprattutto, Salerno per avviare la campagna di tesseramento, lanciata a livello nazionale dal leader Carlo Calenda che, dopo l’ottimo risultato ottenuto alle politiche di Settembre ed i riscontri ancora positivi degli ultimi sondaggi, ha chiesto ai territori uno sforzo per il sostegno al partito. In Provincia di Salerno, secondo le proiezioni realizzate a Roma, l’obiettivo è quello di raggiungere almeno le 3.000 tessere che rappresentano un traguardo non semplice ma raggiungibile attraverso lo sforzo di tutta la classe dirigente, coordinata dal lavoro del Segretario Provinciale Gigi Casciello.

