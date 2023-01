CAMPAGNA, COMUNALI 2023. IN ARRIVO IMPORTANTI NOVITA’ NEL CENTRO SINISTRA

E’ questione di giorni, poi ci sarà chiarezza ma anche un progetto ed nome attorno al quale partire con la campagna elettorale per le Comunali 2023: per il Comune di Campagna, già nella prossima settimana, ci sarà una importante svolta nella questione Comunali all’interno della vasta area del centro sinistra. Secondo quanto apprende Agendapolitica.it, le trattative negli ambienti del centro sinistra del Comune di Campagna sono giunte ad un punto chiave ed il tempo a disposizione per la scelta del nome del candidato sindaco starebbe scadendo, anche per consentire all’aspirante primo cittadino una campagna elettorale senza fretta e con la possibilità di raggiungere il maggior numero di cittadini.

