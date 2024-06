SAN CIPRIANO PICENTINO. DONNE CHE VINCONO, MAFALDA FERRO: PRIMA DEGLI ELETTI CON SONIA ALFANO

Vince una donna come Sindaco (Sonia Alfano), vince una donna tra i 12 candidati al Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino: Mafalda Ferro, assessore in carica alle Politiche Sociali, con 471 voti è la prima per consensi nella lista Insieme Possiamo che, nella tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9, ha vinto le elezioni comunali nel Centro dei Picentini.

Sempre al fianco di Sonia Alfano, anche nei momenti piu’ difficili del mandato 2019-2024, Mafalda Ferro, forte della sua affermazione elettorale, si appresta ad affrontare altri 5 anni di lavoro al Comune di San Cipriano Picentino.

“Continuerò a lavorare ancora di più, con responsabilità e serietà per il nostro comune!” scrive Mafalda Ferro, “Il mio impegno sarà sempre per tutti! Grazie San Cipriano Picentino”