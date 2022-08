AZIONE-ITALIA VIVA. CARFAGNA ALLA CAMERA, SESSA AL SENATO, CASCIELLO MAGGIORITARIO SENATO

Si va delineando la squadra dei candidati, in Provincia di Salerno, con la lista Azione-Italia Viva: alla Camera dei Deputati come capolista al proporzionale ci sarà il Ministro Mara Caragna mentre al secondo posto troverà spazio l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Antonio D’Alessio. Per la parlamentare uscente Rossella Sessa, invece, c’è una candidatura nella lista proporzionale per il Senato della Repubblica dopo la sua esperienza a Montecitorio. E per l’altro parlamentare uscente di Azione, il deputato Gigi Casciello, è pronta la candidatura al Collegio Uninominale Senato Salerno che comprende il territorio dell’intera provincia. Da definire, ancora, le altre candidature che, soprattutto dovranno coprire anche il territorio della Provincia di Avellino, Caserta e Benevento.

