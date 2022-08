M5S, FRANCO CASTIELLO SUL MAGGIORITARIO SENATO. VILLANI NELL’AGRO, GUBITOSA AD AVELLINO

E’ Franco Castiello, senatore uscente del Movimento 5 Stelle, il candidato che il partito di Giuseppe Conte ha indicato per il Collegio Senatoriale Uninominale della Provincia di Salerno. Castiello, presente anche sul proporzionale, è uno dei nomi in campo per i collegi uninomunali.

Nell’agro, per il Collegio Uninominale Camera, ci sarà una donna: Virginia Villani, che nel 2018, vinse proprio la sua campagna elettorale in quel collegio.

Gubitosa, invece, capolista alla Camera sul proporzionale, sarà anche candidato al maggioritario per il Collegio della Provincia di Avellino.