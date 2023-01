AZIONE-ITALIA VIVA. IN CAMPANIA UNA FUSIONE DIFFICILE, IL NODO E’ LA REGIONE CAMPANIA

Italia Viva ed Azione riusciranno, anche in Campania, a completare il processo di fusione, cosi’ come stabilito a livello nazionale da Matteo Renzi e Carlo Calenda, dando vita ad un partito unico ? Fuori dalle istituzioni, sembra tutto piu’ semplice, ma sul territorio della Campania i primi distinguo stanno arrivando, creando una netta distinzione tra le due forze politiche. A cominciare dal Consiglio Regionale dove il progetto di un gruppo unico, piu’ volte sollecitato da Italia Viva e dal suo capogruppo Tommaso Pellegrino, sembra sempre piu’ lontano. E lo è, ancora di piu’, dopo l’Assemblea Regionale di Azione, con alcune dichiarazioni del Coordinatore Regionale Giuseppe Sommese – che è anche Consigliere Regionale in carica – che sembrano creare una distanza molto ampia con il partito di Matteo Renzi. Poi i Comuni dove l’alleanza funziona a corrente alternata: la vera prova del nove arriverà con le prossime elezioni amministrative quando i due partiti saranno chiamati non solo a sostenere gli stessi candidati ma anche a presentare liste uniche. La cosa è tutt’altro che scontata.

