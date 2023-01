CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI INCONTRA UNA DELEGAZIONE DELLA MONGOLIA PER IL CICLO DEI RIFIUTI

Lunedì 30 gennaio, alle ore 15.00, presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni al Borgo Grande di Cava de’ Tirreni, sarà presentato il programma della visita italiana della delegazione di tecnici della Municipalità di Ulaanbaatar in Mongolia e dell’Agenzia del Ministero dell’Ambiente mongolo Fresh Water Resources and Nature Conservation Centre (FWRNCC), che si inserisce nel progetto “The 3Rs for sustainable use of natural resources in Ulaanbaatar – 3R4UB” e che toccherà una serie di impianti operanti nel ciclo della raccolta dei rifiuti localizzati nelle Province di Salerno e Napoli.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma SWITCH-Asia and Central Asia II – Promoting Sustainable Consumption and Production, vede come capofila l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRISS) e la società in house del Comune di Cava de’ Tirreni, Metellia Servizi, quale partner tecnico.

Saranno presenti il Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, l’Ambasciatrice mongola in Italia, Her Excellency Tserendorj Narantungalag, il Direttore del CNR-IRISS di Napoli, Massimo Clemente, il Responsabile scientifico del progetto, Marina Rigillo, Associato CNR-IRISS, e l’Amministratore unico di Metellia Servizi, Giovanni Muoio.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il progetto 3R4UB e il programma di dettaglio della visita della delegazione dei tecnici della Mongolia in Italia.