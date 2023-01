COORDINATORI PROVINCIALI M5S. TUTTO FERMO, DECISIONE ANCORA IN ALTO MARE

Non c’è nessuna fretta, questo pare chiaro, per chiudere in tempi rapidi le partite per la nomina dei Coordinatori Provinciali di Napoli e, soprattutto, di Salerno in casa Movimento 5 Stelle: a quasi 10 giorni dall’assemblea di Battipaglia, che avrebbe dovuto chiarire le idee al Coordinatore Regionale Salvatore Micillo, su quale decisione assumere, non c’è nessuna scelta all’orizzonte. Neppure nel breve periodo. L’impressione è che, soprattutto per la Provincia di Salerno, le posizioni siano tante e tali da impedire di arrivare ad una scelta condivisa ed accettata, di buon grado, da tutti: l’eco del successo del 2018, insieme alle polemiche per la scelta dei candidati nel 2022, hanno reso il Movimento una sorta di Santa Barbara pronta ad esplodere. E la miccia potrebbe essere proprio la nomina del nuovo Coordinatore Provinciale.

