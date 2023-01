ASSEMBLEA REGIONALE DI AZIONE CON MARA CARFAGNA: “FACCIAMO CRESCERE IL PARTITO”

Il primo obiettivo di Azione, in prospettiva futura, in Campania, sarà quello di fare crescere il partito e, solo in un secondo momento, si passerà alla fase operativa per la fusione con Italia Viva. Questo il messaggio che giunge da Napoli dove, ieri, alla presenza del Presidente Nazionale del Partito Mara Carfagna, il Coordinatore Regionale Giuseppe Sommese ha celebrato, alla presenza di piu’ di 200 persone, tra dirigenti e simpatizzanti, una assemblea regionale che segna la ripartenza del partito verso i prossimi traguardi elettorali. L’ex Ministro Carfagna ha sottolineato come l’obiettivo immediato sia quello “di far crescere il partito”, lasciando, per un momento, da parte il discorso della fusione con Italia Viva che, in Campania, almeno, non sembra facile come nel resto del territorio nazionale. La differenza è tutta in Regione Campania dove la squadra di consiglieri regionali di Matteo Renzi è molto schiacciata sulle posizioni del Presidente De Luca, a cominciare dalla sanità, per la quale, invece, Azione chiede al Governatore della Campania un radicale cambio di passo. Ci sono, poi, i casi unici, come quello del Comune di Ercolano con il Sindaco Ciro Bonajuto di Italia Viva e con Azione che si trova all’opposizione. Insomma, la Campania si conferma la terra delle contraddizioni dove, nonostante gli ottimi risultati ottenuti alle ultime politiche di Settembre, la convivenza tra Azione ed Italia Viva pare abbastanza difficile e complicata.

