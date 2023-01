BATTIPAGLIA. CENTRO DESTRA E CIVICI, RIUNIONE IL PROSSIMO 3 FEBBRAIO

A causa di un sopraggiunto impegno istituzionale del commissario cittadino di Forza Italia Giuseppe Ruberto l’incontro del centrodestra convocato per lunedì 30 gennaio è stato rimandato a venerdì 3 febbraio alle 18.

“Il commissario Ruberto ha avuto un imprevisto impegno istituzionale e ci ha chiesto di rinviare la riunione in una data che ovviamente fosse comoda per tutti gli altri astanti che avevano già dato disponibilità. Dal momento che la nostra intenzione è quella di riuscire ad avviare un ragionamento condiviso e sereno con tutte le forze di centrodestra abbiamo ritenuto opportuno rinviare la data e convocare la riunione per venerdì, 3 febbraio. L’occasione e’ utile per comunicare che anche Fratelli d’Italia attraverso il suo commissario cittadino Pietro Cerullo, ha confermato la presenza il 3 febbraio. Siamo convinti che insieme riusciremo a gettare le basi per un importante percorso condiviso di costruzione unitaria”.

