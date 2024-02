AZIONE, PIU’ EUROPA E PER: NUOVO GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE. ED ORA SI PARLA DI UN ASSESSORATO

Sono quattro i Consiglieri Regionali che, alla presenza di Carlo Calenda e di Ettore Rosato, hanno ufficializzato l’adesione al Gruppo Azione-Piu’ Europa-Per che, in questo modo, diventa uno dei piu’ numerosi dell’intero Consiglio Regionale: a farne parte il capogruppo Pasquale Di Fenza, insieme a Giuseppe Sommese, Salvatore Aversano e Raffaele Pisacane. Nessun riferimento diretto alla questione del Terzo Mandato sulla quale lo stesso Calenda ha mantenuto una posizione di attesa ma, come è facile prevedere, a partire dalle prossime settimane il nuovo Gruppo rivendicherà una presenza all’interno dell’amministrazione regionale, nella Giunta del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

– “Per quello che ho capito io, il terzo mandato ci sarà dopo le elezioni europee e bisognerà vedere se il Governo avrà la forza di annullarlo. Secondo me non avrà la forza di farlo, quindi, ci sarà e De Luca correrà”. A dirlo Carlo CALENDA a Napoli a margine della presentazione del nuovo gruppo Azione per +Europa in Consiglio regionale della Campania. “Al momento non c’è la nostra posizione perché bisogna ancora capire se il tema del terzo mandato ci sarà o no”, ha aggiunto l’ex ministro.

Assenti all’incontro di Napoli i parlamentari di Azione Antonio D’Alessio e Mara Carfagna.