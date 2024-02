FDI ALLA CAMERA PRESENTA DISEGNO DI LEGGE PER LA CLOWNTERAPIA E LA TERAPIA DEL SORRISO

Si terrà domani alle 10, presso la sala stampa della Camera dei deputati (ingresso via della Missione 4) la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge contenente “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso”. Interverranno: Giovanni Maiorano, deputato di Fdi e primo firmatario della pdl, Imma Vietri, capogruppo Fdi in commissione Affari sociali della Camera dei deputati; Alessandro Scarciglia, clown di corsia e socio della “Scuola internazionale di clown & clowntarapia”; Tommaso Foti, capogruppo Fdi alla Camera dei deputati e Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Sa

