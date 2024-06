PIETRO COSTABILE (GIOVANI FORZA ITALIA): “VOTO DEI GIOVANI FONDAMENTALE PER FUTURO EUROPA”

“Come movimento giovanile di Forza Italia, e come giovani siamo convinti che i grandi temi di Forza Italia in campo europeo siano i soli a poter garantire un futuro prospero all’Unione Europea e all’Italia.

Nel nostro partito si parla costantemente di tecnologie per lo sviluppo energetico, di economia europea, di difesa comune, di trasporti efficienti, di giovani che devono sentirsi tanto europei quanto italiani: poiché siamo italiani ed europei, in egual misura, senza che un’appartenenza si distingua dall’altra, e politicamente in Europa siamo parte della più grande ed importante famiglia politica in campo: il Partito Popolare, parte fondante dell’Unione Europea.

Il nostro impegno per questo è essenziale: il voto dei giovani in Italia risulta essere solo un terzo dei voti totali, e proprio per questo l’espressione del nostro voto alle urne di domani sarà fondamentale.”

Dichiara Pietro Costabile, Vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia Giovani Campania e Coordinatore Provinciale di Salerno.