BANCO ALIMENTARE E GIOVANI CONFINDUSTRIA INVIANO BENI IN UCRAINA

Anche il direttore del Banco Alimentare Campania Onlus Roberto Tuorto ha sottolineato l’impegno in favore dell’Ucraina: “Siamo in prima linea per l’accoglienza dei tanti profughi che stanno arrivando in queste settimane in Campania. Allo stesso tempo, stiamo sostenendo la raccolta fondi della Federazione Europea dei Banchi Alimentari ( #AllTogether4Ukraine ) per poter portare aiuti in Ucraina e nei paesi limitrofi, soprattutto per le donne e i bambini negli ospedali e nei rifugi”.