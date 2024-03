BARONISSI. ANNA PETTA: “PER UNA CITTA’ A MISURA DI DONNA”

In un mondo che continua ad affrontare sfide sociali, politiche ed economiche, la celebrazione della Festa della Donna non può e non dovrebbe essere solo una ricorrenza tradizionale o una serie di frasi fatte. Per me questa giornata assume un significato più profondo, offrendo l’opportunità per riflettere sul ruolo delle donne nella società e per promuovere un cambiamento reale.

L’8 marzo è un giorno per celebrare i successi delle donne ma anche per riflettere sulle sfide ancora presenti e per impegnarsi a superarle. È un momento per onorare le donne che hanno aperto la strada prima di tutte noi, ma anche per assumerci la responsabilità di proseguire nell’impegno quotidiano per un futuro migliore per tutte le donne.

Mentre molte persone possono celebrare questa giornata con fiori, cioccolatini e frasi fatte, speriamo, vivamente, che la vera celebrazione possa consistere nell’essere protagoniste di un vero cambiamento, nel lavorare instancabilmente per una città dove le donne possano essere veramente libere di realizzare il loro pieno potenziale, senza alcun tipo di discriminazione o pregiudizio. Il numeroso gruppo di sostenitori che ha deciso di starmi accanto ha deciso di rendere il messaggio dell’8 Marzo un fatto concreto, mettendo da parte le regole che impongono le quote rosa, ma puntando, con decisione e con convinzione, su di una donna. Di questo sono orgogliosa, per me e per tutte le donne di Baronissi. Anna Petta