Per le prossime elezioni comunali della primavera del 2024 a Baronissi, arriva il primo candidato sindaco in campo per la successione a Gianfranco Valiante: si tratta di Tony Siniscalco, esponente di Fratelli d’Italia, che è stato presentato, come candidato alla carica di Sindaco di Baronissi, proprio nella sede provinciale del partito di Giorgia Meloni.

