COMUNE DI SIANO. UN NATALE SENZA LUCI ED INIZIATIVE PER IL COMMERCIO LOCALE

“Il Natale si avvicina ma, come ogni anno, sembra che l’amministrazione comunale sia immersa in un sonno profondo, senza un programma definito per gli eventi natalizi e senza luminarie per le strade cittadine.

Le richieste dei commercianti e degli operatori economici rimangono puntualmente senza risposta.

La Consulta delle Associazioni non decolla e non è stata neanche convocata per pianificare eventuali manifestazioni. Tutti, dai commercianti ai cittadini, attendono un programma natalizio ma al momento nulla è stato ancora comunicato.”

Lo scrivono, in una nota, i Consiglieri Comunali di opposizione del Gruppo Noi Liberi.

Questa amministrazione comunale sembra offrire il nulla assoluto con la città che si è trasformata in un dormitorio. Il commercio soffre, i cittadini aspettano e l’amministrazione Marchese pensa solo a chi deve rivestire il ruolo di candidato sindaco per le prossime amministrative lasciando la città all’abbandono più totale.