BARONISSI. DOMENICA 29 GENNAIO APERTURA DELLA NUOVA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA

Fratelli d’Italia riparte sul territorio del Comune di Baronissi e, anche in vista delle Comunali del prossimo anno, apre la nuova sede del partito nel centro della Valle dell’Irno. L’appuntamento è per domenica 29 Gennaio, a partire dalle 11:00, dove Tony Siniscalco, il responsabile cittadino di Fratelli d’Italia a Baronissi, accoglierà i dirigenti provinciali del partito che saranno presenti all’evento che rappresenta anche un importante momento politico per tutto il centro destra del centro della Valle dell’Irno.

