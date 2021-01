BARONISSI. FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL FORUM DEI GIOVANI

Il Forum dei Giovani di Baronissi si aggiudica il finanziamento della Regione Campania (appena tredici i progetti approvati in provincia di Salerno) nell’ambito del bando “Giovani in Comune”. Il progetto consentirà di attivare iniziative formative per i giovani della città in particolare il “doposcuola sociale”, un corso per aspiranti videomaker e grafici, le Giornate dell’Arte.

“Un bel risultato conseguito grazie alla cooperazione messa in atto tra la nostra amministrazione e il Forum dei Giovani – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – le giovani generazioni sono una risorsa essenziale per la crescita della comunità”. Soddisfazione viene espressa dall’assessore alle politiche giovanili, il vicesindaco Anna Petta: “E’ un riconoscimento importante per il Forum dei Giovani che sta ben operando attraverso un percorso di condivisione e partecipazione che porterà adesso anche all’attivazione di un progetto articolato e che coinvolgerà tanti giovani della nostra città in attività laboratoriali e sociali”. “Mi onoro di rappresentare i Giovani della città – dichiara il Coordinatore del Forum Luigi Vitale – e questo team di ragazzi che con forte spirito di sacrificio e abnegazione lavora da anni sul territorio. Il risultato, arrivato in coincidenza dei vent’anni dell’istituzione del Forum, va a suggellare e a premiare l’impegno profuso. Adesso lavoriamo per mettere a disposizione nel più breve tempo e nelle migliori modalità possibili questi fondi per tutti i giovani di Baronissi. Il traguardo è frutto di una proficua sinergia con l’Amministrazione Comunale, con l’Assessore alle Politiche Giovanili Anna Petta e con i tecnici dell’associazione Moby Dick che ringrazio a nome di tutto il Forum”.

Il finanziamento coincide con il ventennale della nascita del Forum che oggi coinvolge circa cinquanta ragazzi della città e che ha portato alla nascita della web radio FOROOM.