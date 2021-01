FISCIANO. VINCENZO SESSA: “13 MILIONI DI FINANZIAMENTI IN 5 ANNI DI LAVORO”

L’occasione, per fare un bilancio dei finanziamenti ottenuti dal Comune di Fisciano nell’arco degli ultimi 5 anni, è stata l’avvio dei lavori (anche questi finanziati con un progetto dalla Regione Campania) per la realizzazione di 24 nuovi alloggi di edilizia popolare. Il Sindaco Vincenzo Sessa tira le somme, con molto orgoglio, per il gran lavoro svolto tanto dalla componente politica quanto da quella tecnica: 13 milioni di euro di finanziamenti, statali, regionali ed europei, che hanno consentito di portare a termine tante opere di interesse strategico per il Comune della Valle dell’Irno. Come il cantiere aperto proprio questa mattina: un’area che negli anni ’80 era destinata ad ospitare i container dei senza tetto post sisma, liberata negli anni passati ed oggi pronta ad accogliere, da qui a 500 giorni, 24 nuovi nuclei familiari, che verranno scelti dalle graduatorie in corso, per fare rivivere un angolo di Lancusi che tutti i cittadini della zona ricordano proprio per il terremoto del 1980. Si cambia registro, si passa ad una fase nuova della cittadina della Valle dell’Irno che, pur mantenendo vivo il ricordo di quei giorni di 40 anni fa, ha deciso di puntare sul futuro. E sul benessere delle famiglie.

