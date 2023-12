BARONISSI. GIOVEDI’ LA NUOVA RIUNIONE DELLA MAGGIORANZA DI VALIANTE A CACCIA DELL’UNITA’

Riuscirà il Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante a riportare ordine all’interno della sua maggioranza dove, stando alle ultime notizie, ci sono almeno due candidature alla carica di Sindaco ? Il primo cittadino della Valle dell’Irno, dopo il flop dell’ultima riunione, ha convocato, nuovamente, per la serata di giovedi’ assessori e consiglieri comunali per provare a mettere insieme tutti i pezzi della sua maggioranza che, tra l’altro, il prossimo 21 Dicembre si appresta a votare il Bilancio di Previsione 2024. Equilibri delicati ma posizioni ben definite perchè nessuno dei due candidati – Anna Petta e Marco Picarone – è pronto a fare un passo indietro, nè, tanto meno, esiste il “Maradona” della politica di Baronissi, l’uomo o la donna in grado di mettere tutti insieme. Giovedi’, come da molti preannunciato, la riunione si concluderà con un nulla di fatto: nessuna scelta, nessuna decisione anche perchè c’è prima da approvare il bilancio di previsione 2024. Poi, potrebbe accadere di tutto.

