EUROPEE 2024. PER FRATELLI D’ITALIA, IN CAMPANIA, UNA CANDIDATURA PER OGNI PROVINCIA

Non c’è solo la candidatura di Alberico Gambino, annunciata dal Vice Ministro Edmondo Cirielli, nel corso del Congresso Provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia: per il partito di Giorgia Meloni, in Campania, in vista delle elezioni Europee ci sarà almeno una candidatura per ogni Provincia. E se a Salerno il nome sarà quello di Gambino, in Provincia di Avellino, con ogni probabilità, ci sarà spazio per una candidatura in rosa, ma tutto sarà piu’ chiaro dopo il Congresso Provinciale, rinviato al mese di Gennaio 2024. E per Caserta ? Da tempo si parla, con insistenza, della candidatura di un consigliere regionale, oramai vicinissimo alle posizioni di Fratelli d’Italia: il nome potrebbe essere quello di Massimo Grimaldi, oggi all’interno del gruppo Moderati e Riformisti ma, a gennaio, pronto ad aderire al Gruppo di Fdi in Consiglio Regionale. Restano Benevento e, soprattutto, Napoli dove le anime del partito sono diverse ed anche molto vivaci: anche in questo caso, pero’, molte dinamiche sono collegate alla celebrazione del Congresso Provinciale che, come ad Avellino, è stato rinviato al termine delle festività natalizie.

Share on: WhatsApp