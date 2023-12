TERZO MANDATO SINDACI: VERSO OK FINO A 15.000 ABITANTI, SOTTO I 5.000 NESSUN LIMITE

L’intesa raggiunta, nei giorni scorsi, tra Governo ed Anci, sulla modifica dell’attuale Testo Unico degli Enti Locali, con l’eliminazione del vincolo per i sindaci del terzo mandato, riguarderà solo i Comuni sotto i 15.000 abitanti mentre per i centri inferiori ai 5.000 abitanti non ci sarà nessun limite, con la possibilità, sostanzialmente, che la stessa persona possa rimanere sindaco a vita. Adesso le attenzioni di tutti riguardano la tempistica, considerato che la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali è già iniziata: secondo alcuni, il provvedimento potrebbe trovare spazio nella Legge di Bilancio, che sarà approvata entro la fine dell’anno; altri, invece, parlano di un provvedimento ad hoc che, oltre alla nuova disciplina sul terzo mandato, possa anche intervenire sulle modalità di svolgimento delle elezioni europee, portando i giorni del voto da uno a due, in deroga a quanto previsto dal Parlamento Europeo.

Share on: WhatsApp