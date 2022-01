BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE: “AUMENTO CASI, INEVITABILI ALTRE RESTRIZIONI”

Il Sindaco del Comune di Baronissi Gianfranco Valiante preannuncia un nuovo giro di vite per il centro della Valle dell’Irno, lasciando intuire che, nelle prossime ore, possano arrivare nuove ordinanze comunali ancora piu’ rigide di quelle regionali e governative.

“Dilaga sempre più il virus; in vista inevitabili restrizioni. Causa della forte impennata e’ la grande contagiosità della variante omicron, che può avere effetti devastanti soprattutto per i soggetti non vaccinati.”

Lo scrive il primo cittadino di Baronissi Gianfranco Valiante.-