NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “UN HU VACCINALE ANCHE A SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO”

L’adesione di massa alla campagna vaccinale resta l’unica arma – efficace e sicura – che abbiamo per combattere l’infezione da covid nelle sue forme più gravi e severe. Ecco perché resta fondamentale, a maggior ragione in questa fase così delicata e complessa, rendere il più possibile diffuso e capillare il sistema della vaccinazione, rafforzando i centri già esistenti e aprendone di nuovi. Me ne sto occupando in queste ore, provando a richiamare la Regione alle sue responsabilità anche attraverso una interrogazione che a breve depositerò.