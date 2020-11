BARONISSI. LA DENUNCIA DI LUCA GALDI: “VIA MORO SPROFONDA”

Dopo la pioggia, questa mattina a Largo Tre Pizzi (Via Aldo Moro) si è ripetuto, a distanza di appena due mesi, l’increscioso episodio del cedimento del manto stradale. Questa volta a pagarne le conseguenze una spazzatrice con a bordo un operatore ambientale. Si tratta sempre della stessa strada, quella interessata dai lavori per il collegamento delle fogne per la futura Città della Medicina. I consiglieri di opposizione chiederanno spiegazioni nelle dovute sedi all’Amministrazione comunale, dato il reiterato accadimento, poiché è già la seconda volta che accade nel giro di poco tempo. Potrebbe essere a rischio la tenuta di tutta la strada. C’è anche un problema di incolumità per le persone che transitano con le macchine. Anche questa volta miracolosamente nessuno si è fatto male, ma chiederemo che si prendano i dovuti provvedimenti al fine di evitare il peggio.

