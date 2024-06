BARONISSI. LA STRATEGIA DI ANNA PETTA: NO AI CONFRONTI, VANTAGGIO NETTO. MEGLIO I CITTADINI

La stessa strategia comunicativa di Gaetano Manfredi, poi Sindaco di Napoli, vittorio al primo turno con una percentuale superiore al 62%: Anna Petta, candidata sindaco per Baronissi, annuncia di non voler effettuare nessun confronto con gli altri competitor, preferendo il contatto continuo e diretto con gli elettori e con tutta la comunità della cittadina della Valle dell’Irno. Una decisione che è coerente con quanto messo in campo dall’attuale Vice Sindaco di Baronissi, capace, con un programma allargato e condiviso, di mettere al suo fianco il 90% degli attuali consiglieri comunali, l’80% dell’attuale Giunta Comunale. Numeri che dicono tutto e che lasciano presagire un risultato scontato per l’8 ed il 9 giugno quando si apriranno i seggi per il voto per le elezioni Comunali di Baronissi. Un vantaggio, politico e non solo, quello di Anna Petta, che impone un passo diverso dagli altri candidati, un modo di portare avanti la campagna elettorale che non ha bisogno di urla, proclami e tentativi di buttarla in rissa. Ad una settimana dal voto, la sensazione che tutti gli elettori di Baronissi hanno è chiara, Molto. Per averne la conferma c’è da attendere solo 7 giorni.

