A ROMA SUL PALCO CON GIORGIA MELONI TUTTI I CANDIDATI PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024

La chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, a Roma, in Piazza del Popolo, alla presenza di Giorgia Meloni, si conclude con tutti i candidati e le candidate di FDI per le prossime europee sul palco, accanto alla leader del partito. Un messaggio di unità che arriva dall’evento conclusivo, a livello nazionale, della campagna elettorale di Fratelli d’Italia.

“Una piazza stupenda, emozionate, stracolma di militanti, dirigenti, amministratori locali, parlamentari ha ribadito il proprio sostegno al Presidente Meloni. L’8 e il 9 giugno dalle schede elettorali emergerà un plebiscito per Giorgia e sarà un nuovo successo per Fratelli d’Italia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri presente, oggi, in Piazza del Popolo a Roma, in occasione della manifestazione “Con Giorgia l’Italia cambia l’Europa”. “Quella che si sta per concludere è una campagna elettorale bellissima, di gioia, di prospettiva che dà speranza agli italiani che vogliono un’Europa diversa, più vicina alle nostre radici, alla nostra identità, meno burocratica e più vicina alla gente. Un obiettivo ambizioso che riusciremo a raggiungere soltanto esportando il modello vincente del buongoverno di Giorgia Meloni e del centrodestra a Bruxelles.

Per questo, più forte sarà il consenso per Fratelli d’Italia e più riusciremo ad incidere come Nazione sulle future scelte europee. E così come abbiamo fatto nel 2022 in Italia, manderemo la sinistra all’opposizione anche in Europa” conclude Vietri.