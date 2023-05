BARONISSI. L’OPPOSIZIONE PRONTA A PRESENTARE UNA CANDIDATURA PER IL 2024

Sabato 20 maggio alle ore 10.45 i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi terranno una conferenza stampa su tematiche importanti quali la viabilità, l’Edilizia Popolare e la Città della Medicina quale opportunità di sviluppo del territorio.

L’incontro con i giornalisti si terrà presso la sede dell’associazione Uniamoci (via Cappella, 44 – Baronissi) e sarà anche l’occasione per effettuare un’analisi in vista delle elezioni Amministrative del 2024.

