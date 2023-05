NERVOSISMO IN CASA FDI. BOTTA E RISPOSTA TRA GAMBINO ED ANASTASIO: “ORA SI DIMETTA”

I risultati delle elezioni comunali, in modo particolare i dati di Scafati e di Pontecagnano Faiano, hanno creato un vivace dibattito all’interno di Fratelli d’Italia, in Provincia di Salerno. E dopo alcune critiche, mosse ieri da parte del Coordinatore Provinciale di Fdi Gambino, all’interno di un’intervista rilasciata al quotidiano Cronache, questa mattina è arrivata la replica del Coordinatore Cittadino di Pontecagnano Faiano Antonio Anastasio che ha chiesto le dimissioni dello stesso Gambino, la convocazione di un congresso provinciale per l’elezione di un nuovo responsabile provinciale, considerata l’assenza dai territori dell’ex sindaco di Pagani, impegnato con un prestigioso incarico a Roma, al Ministero degli Esteri.

