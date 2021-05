BARONISSI. LUCA GALDI: “AMPLIAMENTO AUTOSTRADA, SUBITO UN TAVOLO TECNICO”

«L’Amministrazione comunale di Baronissi apra subito un tavolo di confronto per analizzare le modifiche del progetto relativo all’ampliamento autostradale che va dallo svincolo di Fratte a Mercato San Severino». A chiederlo, attraverso il leader dell’opposizione Luca Galdi, sono i sei consiglieri comunali di minoranza. «Al fine di evitare quanto già accaduto con il progetto dell’alta velocità, per il quale c’è stata inerzia da parte di un’amministrazione silente, chiediamo di poter discutere subito di questo progetto. La precedente Aministrazione, della quale ho fatto parte come assessore all’Urbanistica e alla Mobilità, nel novembre 2016 ha approvato con la delibera di giunta 323 il progetto Anas, fornendo una serie di indicazioni e di rilievi in merito alle criticità che questo intervento creava in alcuni punti del nostro territorio. Tantissimi suggerimenti allora sollevati sono stati ripresi in un progetto definitivo. Da quanto ci è dato sapere, però, sembrerebbe che siano state apportate ulteriori modifiche. Pertanto riteniamo opportuno che ci sia un coinvolgimento di tutte le forze politiche in un apposito tavolo, che può essere anche la commissione Urbanistica, per evitare che ulteriori provvedimenti vanifichino il lavoro fatto nel 2016 in sinergia con Anas, Regione Campania, Provincia di Salerno e i Comuni di Baronissi, Salerno, Fisciano e Pellezzano. Il compito del Comune, in questa fase, è di evitare che un intervento strategicamente importante possa creare qualche difficoltà al territorio di Baronissi. È necessario, quindi, prendere visione e discutere di questi ultimi atti in quanto sembrerebbe che siano state apportate modifiche sostanziali allo svincolo di Baronissi Nord/Lancusi e ad altri tratti che riguardano il nostro territorio», concludono i consiglieri di opposizione.

Share on: WhatsApp