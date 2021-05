DECRETO SOSTEGNI 2: AL VIA LE TRATTATIVE PER L’USO DI 35 MILIARDI. GIOVEDI’ CONSIGLIO DEI MINISTRI ?

Sono in programma già domani le prime riunioni preliminari tra i diversi ministri in vista del Consiglio dei Ministri che, nella giornata di giovedi’, potrebbe varare il Decreto Sostegni 2, il secondo provvedimento di natura economica del Governo Draghi, per approntare misure per affrontare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. Sul tavolo ci sono 35 miliardi di euro, tesoretto ottenuto con l’ennesimo scostamento di bilancio: tutti i partiti della maggioranza sono pronti ad avanzare richieste, soprattutto il M5S che, in aula, in sede di conversione del DL Sostegni 1, si è visto bocciare l’emendamento per l’allargamento della cedibilità del credito per acquisti nell’ambito della transizione ecologica.

Lunedì ci sarà un nuovo incontro, forse quello decisivo, per definire le misure del nuovo decreto Sostegni che il Governo vorrebbe portare all’esame del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. Nel cercare la quadra su come impegnare i 35 miliardi di scostamento già autorizzati dal Parlamento (5 miliardi sono stati già inseriti tra le risorse aggiuntive al Pnrr) si starebbe già lavorando a una riscrittura dell’emendamento controverso su Transizione 4.0, per chiudere quello che lo stesso Patuanelli ha definito in fondo «un piccolo incidente di percorso».