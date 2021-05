L’ex Sindaco di Battipaglia Fernando Zara conferma la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali, annunciando per sabato prossimo una conferenza stampa di presentazione della sua coalizione in vista del prossimo appuntamento elettorale. “Con o senza il centro destra”, dice Zara in un video pubblicato oggi sulla sua pagina FB, lasciando intendere di non aver alcuna intenzione di seguire le indicazioni delle segreterie regionali e provinciali dei partiti.

