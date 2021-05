SALERNO. NAPOLI ED IL CAMBIO DI STRATEGIA: NOVE LISTE E COALIZIONE MODELLO DE LUCA

Il Sindaco uscente e candidato alle prossime elezioni comunali Vincenzo Napoli guarda ad un nuovo modello politico, nettamente diverso da quello messo in campo 5 anni fa, nel quale ai partiti si vanno ad aggiungere una moltitudine di movimenti e liste civiche. Per le Comunali 2021 con Vincenzo Napoli ci saranno nove liste, tra partiti e civiche, per un totale di quasi 300 candidati al consiglio comunali. E quali saranno le liste ?

Si parte dalle tre storiche civiche che, nel corso degli ultimi 20 anni, hanno accompagnato ogni tornata elettorale del Gruppo De Luca: Progressisti per Salerno, Campania Libera e Giovani per Salerno.

Novità all’interno dei partiti che saranno tre: Partito Socialista Italiano, Italia Viva ed Unione di Centro.

Infine i movimenti civici ed alcune associazioni raggiungono quota tre : con Napoli scenderanno in campo la lista Moderati per Salerno, Noi Campani e Salerno con Voi.

Insomma, un modello molto piu’ simile a quello che nelle Regionali 2020 ha sostenuto la campagna elettorale vincente di Vincenzo De Luca.