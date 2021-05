SALERNO, COMUNALI 2021. IL NUOVO M5S DI CONTE PARTE DAL NOME DI ANGELO TOFALO

E’ questione solo di giorni, perchè il rinvio, a livello nazionale, della presentazione del “nuovo” Movimento 5 Stelle, targato Giuseppe Conte, ha provocato, a cascata, anche un blocco di tutte le attività politiche avviate sui territori e, soprattutto, nei comuni chiamati al voto per le Comunali 2021.

A cominciare da Salerno dove è, quasi, tutto pronto per il progetto politico che parte dal nome dell’ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo per affrontare la prossima campagna elettorale per le Comunali. Piu’ di una volta lo stesso Tofalo ha detto di voler “restituire alla città di Salerno quanto ricevuto nel corso degli ultimi anni”; un vero e proprio impegno morale per il Comune di Salerno dove, per motivi tutt’altro chiari, nel 2016 non fu presentata la lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative. Questa volta sarà diverso e le voci che giungono dall’interno del M5S – che a Salerno città ha ben tre parlamentari: Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza – parlano di una organizzazione praticamente pronta per affrontare le prossime elezioni comunali 2021.