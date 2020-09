BARONISSI. NASCE IL NUOVO PARCO GIOCHI “TOPOLINO”

Nasce una nuova area giochi a Baronissi, il bellissimo “Parco Topolino” all’interno del “Melissa Bassi” a Sava. Il nuovo spazio – disegnato a misura di bambino fino a 14 anni – è stato inaugurato dal sindaco Gianfranco Valiante: attrazioni in legno, scivoli, altalene, giostrine per disabili e la divertentissima teleferica, il Parco Topolino aumenta gli spazi per le famiglie in città. Nel realizzarlo si è scelto di usare la pavimentazione anti-trauma per la maggiore sicurezza dei più piccoli. “L’auspicio ora è che tutti, con senso civico, custodiscano e preservino questo parco – ha sottolineato il sindaco Valiante – per consentire ai bimbi di giocare felici. Solo una città a misura di bambino è una città realmente vivibile”. Il sindaco ha annunciato inoltre che il Parco Melissa Bassi ospiterà nei prossimi mesi il percorso salute per adolescenti e adulti e che l’intera area è videosorvegliata a garanzia della sicurezza dei più piccoli e contro gli atti vandalici. Potenziato l’impianto di pubblica illuminazione. Sarà anche completamente riqualificato l’impianto di irrigazione – al momento del tutto insufficiente – con la creazione di pozzi artesiani. L’inaugurazione di questo grande parco giochi fa parte di un progetto ben più ampio di realizzazione di aree ludiche sul territorio. In corso, infatti, il restyling del Parco Olimpia e la realizzazione di due nuovi campi di calcetto e polifunzionali nel quartiere Nuova Irno.

