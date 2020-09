GIUSEPPE CONTE INDAGATO A TRENTO PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE, ABUSO D’UFFICIO E VIOLENZA PRIVATA

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è indagato, dalla Procura di Trento, per una serie di reati collegati alle decisioni del lockdown nazionale.

Il prossimo 17 Novembre lo attenderà la giudice per le indagini preliminari Claudia Miori, chiamata a decidere se mandarlo a processo o no per tutto quello che il premier ha combinato tra pandemia e lockdown.

Il presidente del Consiglio è infatti formalmente indagato per attentato alla Costituzione (articolo 283 del codice penale), abuso d’ufficio (art. 323) e violenza privata (610). A Trento sapremo se il premier andrà a processo per aver tenuto in ostaggio il popolo italiano.