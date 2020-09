PELLEZZANO. UN MURALES PER SENSIBILIZZARE SUL TEMA DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE

Si è tenuta questa mattina presso Via Nofilo a Cologna l’inaugurazione del murales per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’inquinamento ambientale. L’opera è stata realizzata grazie all’operato dell’Associazione Salute e Vita e grazie al patrocinio del Comune di Pellezzano.

“I miei complimenti all’associazione Salute e Vita per l’impegno profuso. Ringrazio l’artista Stefano Santoro che in questi due giorni ha lavorato instancabilmente per la realizzazione di questo significativo Murales”- queste le congratulazioni del Sindaco Dott. Francesco Morra – ” La nostra amministrazione sarà sempre pronta a collaborare a qualsiasi manifestazione volta alla salvaguardia della salute dei nostri cittadini” .

L’opera realizzata dall’artista McNenya nasce con l’intento di coniugare i concetti di Resistenza, Speranza e Memoria.

Share on: WhatsApp