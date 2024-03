BARONISSI. PASSO INDIETRO DI MARCO PICARONE: “CANDIDATURE? ORA DECIDA IL PARTITO DEMOCRATICO”

Dopo una giornata di grande tensione, con il comunicato stampa del Pd Provinciale che ha sconfessato la sua candidatura a sindaco di Baronissi, adesso l’attuale assessore comunale alle Politiche Sociali Marco Picarone, con una nota diffusa in mattinata, fa un passo indietro, lasciando ogni decisione nelle mani del Partito Democratico della Provincia di Salerno.

“La riunione del coordinamento,” scrive Marco Picarone, ” regolarmente costituita, ha deciso, atteso il protrarsi di una situazione che

ad oggi non ha trovato ancora sbocchi, di pronunciarsi sul nome indicativo ritenuto più competitivo dai presenti per metterlo a disposizione del partito che naturalmente deciderà, in ogni caso, secondo le regole vigenti e con i suoi organi competenti.

Resto a disposizione, pronto come sempre a dare il mio contributo , del Partito e delle sue decisioni finali.”