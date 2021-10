BATTIPAGLIA. CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER ANTONIO VISCONTI

Si terrà venerdì 15 ottobre, alle ore 20.30, il comizio di chiusura della campagna elettorale di Antonio Visconti

. Il candidato a sindaco, che sfiderà al ballottaggio la prima cittadina uscente Cecilia Francese , parlerà dal palco di piazza Amendola al fianco di diversi esponenti della società civile che apriranno il comizio di Antonio Visconti.

«È stata una campagna elettorale dura e faticosa – dichiara Visconti – iniziata sette mesi fa. Un percorso che ci ha visti crescere giorno dopo giorno, con tanti candidati e non che hanno contribuito alla causa in maniera ammirevole. Siamo riusciti ad arginare la forza di un’amministrazione uscente, e adesso sarà il ballottaggio di domenica e lunedì prossimo a decretare il vero vincitore di queste elezioni. Il mio appello è rivolto a tutti i cittadini ed elettori, in particolar modo ai delusi e agli scontenti, che sono sempre la maggioranza, a recarsi alle urne per decidere il futuro loro e dei propri figli. Mettere una croce su Antonio Visconti vorrà dire esprimere la volontà di cambiare radicalmente Battipaglia, e di far voltare finalmente pagina alla città».