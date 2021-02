BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. ANDREA VOLPE (PSI): “NESSUN VETO SUI NOMI, CENTRO SINISTRA UNITO”

“Centrosinistra unito In vista delle prossime amministrative di Battipaglia. Nel corso delle ultime settimane si sono svolti diversi incontri e tavoli tecnici per capire chi può rappresentare al meglio la città di Battipaglia per i prossimi anni. Il centrosinistra resta unito, non c’è nessun veto su possibili nomi.” Lo dichiara, ad agendapolitica, Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Partito Socialista Italiano, impegnato proprio sul fronte delle amministrative nel comune di Battipaglia.

“Andiamo anche oltre i simboli puntando a figure autorevoli che possano far crescere e amministrare al meglio, Battipaglia.” Conclude Volpe, lanciano un messaggio a tutti gli alleati del centro sinistra.